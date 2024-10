🎥 Quel arrêt fantastique de Thibaut Courtois, à peine revenu de blessure !

Thibaut Courtois est titulaire avec le Real Madrid, c'est la premiĂšre nouvelle du soir. La seconde, c'est qu'il est en grande forme...

Thibaut Courtois s'était occasionné une petite déchirure aux adducteurs et avait manqué la rencontre du Real Madrid face à Villarreal, avant la trêve. On ne pensait pas le revoir tout de suite sur les terrains, mais cette semaine, il apparaissait déjà en grande forme à l'entraînement.

Et Courtois était donc déjà de retour entre les perches, d'entrée de jeu, ce samedi soir lors du déplacement au Celta Vigo. Si les Merengue mènent à la pause via un but de Kylian Mbappé, ils le doivent en bonne partie à leur portier.

Le Belge a en effet offert un véritable arrêt miraculeux, un de plus, sur un face-à-face que l'on pensait forcément gagné pour l'attaquant du Celta. C'était sans compter sur "un spasme", comme l'avait dit Rodrigo Beenkens, du meilleur gardien du monde...