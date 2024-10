Deux joueurs du Standard, le bourreau d'Anderlecht, le leader en force : découvrez notre onze du weekend

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre 'Équipe du weekend'. Le Standard, le Beerschot, Malines et Genk se taillent la part du lion.

Gardien

Davy Roef était une fois de plus un sérieux candidat. Mais pour mettre en lumière un autre portier, nous avons choisi Nick Shinton. A 23 ans, il profite de son départ du Club de Bruges vers le Beerschot pour enfin enchaîner en première division. Ses parades ont contrarié Anderlecht et permis aux Rats de décrocher leur première victoire de la saison.

Défense

Autre transfert réussi de l'été, Ilay Camara était au four et au moulin sur le flanc droit du Standard dans le choc wallon. Déjà performant au RWDM, il s'affirme plus encore chez les Rouches. Dans l'axe, Kobe Cools a quant à lui complètement muselé Kévin Denkey, de quoi s'offrir une place dans notre onze.

© photonews

A ses côtés, un autre défenseur du Standard : Ibe Hautekiet, qui a maintenant conquis sa place de titulaire. Il devrait continuer à s'installer dans l'arrière-garde vu l'opération de Nathan Ngoy et la longue indisponibilité allant avec. Nous ne pouvions pas non plus passer à côté de Daam Foulon. Très présent sur son flanc, le Malinois a encore fait la différence offensivement avec un but et un assist contre Courtrai.

Milieu de terrain

Passons à l'entrejeu et à la domination de Genk. Habitué de cette rubrique, Jarne Steuckers a une nouvelle fois brillé dans le derby limbourgeois face à ses anciennes couleurs avec un superbe tir du pied gauche pour le 2-0.

A ses côtés, la surprise du chef de Thorsten Kink : Ibrahim Bangoura. Apparu en début de saison, le milieu de terrain de 20 ans est revenu dans le onze et n'a pas déçu. Dernier homme de notre trio de l'entrejeu, Ezechiel Banzuzi s'est régalé face à l'Anwterp. Outre son registre habituel tout en muscle, il est également à l'assist sur le but louvaniste. A Den Dreef, on est conscient que le garder sera de plus en plus difficile.

© photonews

Attaque

Vendredi, le football belge a fait connaissance avec Marwan Al-Sahafi. Le renfort saoudien de 20 ans a marqué deux buts contre Anderlecht et a ridiculisé Zanka par sa vitesse. Une lueur d'espoir pour lancer la saison du Beerschot.

Meilleur buteur de la compétition, Tolu Arokodare a à nouveau brillé contre Saint-Trond avec un but et un assist. Lorsqu'il est concerné, l'attaquant nigérian peut faire mal à la plupart des défenseurs du championnat. Dernier homme de notre onze, Lion Lauberbach est, à l'image de Malines, plus discret. Mais avec un but et un assist, l'attaquant allemand a consolidé la présence du KV dans le top 6.

© AVL

D'accord avec ce onze idéal ? Faites-le nous savoir en commentaire.