Mauvaise nouvelle confirmée pour le Club de Bruges face à l'AC Milan !

Le Club de Bruges s'est imposé certes, mais dans la douleur ce week-end sur le terrain du KVC Westerlo : 1-2.

Gustaf Nilsson n'était pas dans le groupe brugeois pour cette rencontre. L'attaquant souffre d'une inflammation du tendon d'Achille.

Le Suédois avait été ménagé par Nicky Hayen afin de pouvoir faire le déplacement à l'AC Milan, que le Club de Bruges rencontre ce mardi en Ligue des Champions.

Malheureusement, Nilsson est finalement trop court. Il ne figure pas, comme annoncé ce lundi, dans la sélection.

Une assez mauvaise nouvelle pour Bruges, qui devra faire sans un joueur très important dans sa ligne offensive.

