Vincent Kompany (38 ans) se prépare pour le choc en Ligue des Champions contre Barcelone avec une grande confiance après la victoire 4-0 contre Stuttgart. Le Bayern Munich n'avait pas gagné depuis trois matchs, mais est revenu en force.

"Ces critiques ne me dérangent pas", a déclaré Kompany en après-match. "Mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs. Les matchs précédents n'étaient pas parfaits, mais nous étions dominants. Nous avons simplement converti nos occasions cette fois-ci."

Avec une impressionnante possession de balle de 64 % en moyenne et déjà 24 buts marqués cette saison, le Bayern Munich continue d'imposer son style en Bundesliga. "Nous avons faim", a souligné Kompany. "Nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes de Bundesliga."

Les statistiques du Bayern montrent que l'équipe est non seulement techniquement, mais aussi physiquement l'une des plus fortes d'Europe. Kompany a ajouté : "Ce n'est pas toujours juste de ne regarder que les buts de Harry Kane. Regardez à quel point il travaille dur pour l'équipe."

Avec 837 kilomètres parcourus cette saison et un pressing intensif, le Bayern Munich reste dominant, même avec des chiffres élevés de possession de balle. "Ce Bayern a une forme incroyable", a loué l'entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeness. Kompany a façonné son équipe et ses joueurs en véritables machines.

Le grand test contre Barcelone de mercredi approche, mais Kompany reste déterminé. Malgré les blessures dans son équipe, il aborde le match avec confiance : " Nous sommes le Bayern et nous devons toujours jouer pour gagner. Barcelone est un club traditionnel et ce match est un classique que nous apprécions. Barcelone est important, certes. Mais le match du weekend prochain contre Bochum l'est tout autant."