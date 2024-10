Le retour à la Pro League après une apparition surprise chez les Diables : "J'ai dû vraiment changer de mentalité après ma sélection"

Depuis peu, Malines compte de nouveau un Diable Rouge en la personne d'Ortwin De Wolf. Le gardien veut poursuivre sur sa lancée.

Marquer en premier et ensuite exploiter les espaces : c'est jusqu'à présent la recette du succès malinois. "Le but est toujours de pouvoir marquer ce but le plus rapidement possible, pour ensuite jouer plus librement", nous explique Ortwin De Wolf.

Son transfert derrière les Casernes l'a amené chez les Diables Rouges. En l'absence de Matz Sels, De Wolf était dans le groupe contre la France et l'Italie : "Pour être honnête, je ne pense pas vraiment aux Diables Rouges pour le moment. J'ai dû vraiment changer de mentalité après ma sélection chez les Diables pour retrouver ma concentration. Je dois simplement performer chaque week-end. On verra bien ce qu'il adviendra".

27 ans, l'âge de la maturité

Pour l'heure, Malines vient de décrocher sa cinquième cleansheet de la saison : "Nous défendons mieux lors des derniers matchs. Ce n'est pas seulement une question de garder notre cage inviolée, mais aussi de limiter au maximum les occasions adverses. Nous faisons cela très bien. Nous commençons progressivement à faire de grands progrès dans ce domaine".

De quoi permettre au KV de se hisser dans le top 6. Mais Ortwin De Wolf ne veut pas s'enflammer : "Certains concurrents commencent à jouer de mieux en mieux. Les meilleures équipes vont maintenant réellement prendre des points. Nous avons déjà montré que nous pouvons bien nous débrouiller face à elles. Maintenant, nous devons également le faire contre les équipes en bas de classement".

Message reçu cinq sur cinq avec cette victoire sans histoire contre Courtrai. Malgré sa bourde précipitant la défaite des siens juste avant la trêve internationale, De Wolf continue de grandir entre les perches. Si son arrivée de Zulte Waregem pour succéder à Gaëtan Coucke a surpris, l'ancien portier d'Eupen s'affirme de plus en plus.