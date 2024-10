📷 Une décision originale de cet adversaire du Cercle de Bruges fait le buzz

L'adversaire du Cercle de Bruges en Conference League de ce jeudi, le Víkingur Reykjavik, fait le tour des réseaux sociaux suite à une décision prise pour leur match de ce week-end : ajouter une tribune de palettes.

Le Víkingur Reykjavik et le Cercle de Bruges s'affrontaient en Conference League ce jeudi. Mais en dehors de cette rencontre, l'adversaire des Brugeois a pris une autre décision surprenante...

En effet, ce samedi aura lieu le match pour le titre entre le Víkingur et Breidablik. Cette rencontre se disputera au stade Víkingsvöllur. Les deux équipes sont à égalité de points, et le titre sera donc en jeu. Pour avoir plus de supporters, le club islandais a pris une décision étonnante.

La direction a décidé d'augmenter la capacité de son stade en improvisant une tribune en palettes pour accueillir davantage de spectateurs. Oui, vous avez bien entendu... une tribune en palettes.

Cette idée originale a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Ce n'est pas tous les jours qu'un club professionnel apporte de telles modifications à son stade.