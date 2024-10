Ce que Brian Riemer ne disait pas sur son futur avant de quitter Anderlecht...

Brian Riemer pensait-il déjà à un départ cet été lorsqu'il était à Anderlecht ? Des contacts avaient déjà eu lieu avec la fédération danoise...

Après son passage à Anderlecht, Brian Riemer a trouvé son nouveau défi. Il entraînera désormais l’équipe nationale du Danemark. Cependant, un détail surprend : la fédération danoise annonce qu'il y avait déjà eu des contacts cet été.

Alors que le coach danois était encore à la tête des Mauves, des discussions avaient déjà eu lieu. "Le contact entre la DBU et Brian Riemer a été établi au début du mois d’août et, depuis lors, plusieurs conversations et un grand nombre de bonnes références ont confirmé la conviction de la DBU que Brian Riemer, en tant qu’entraîneur national, peut réaliser les objectifs et les rêves de l’équipe nationale masculine", a déclaré la fédération.

Pour rappel, Brian Riemer a quitté Anderlecht le 19 septembre dernier, suite à une défaite 0-2 contre Genk. Il a ensuité été remplacé par David Hubert.

Aujourd'hui, il s’apprête à réaliser son rêve en prenant en charge la sélection nationale danoise. Il retrouvera également certains anciens joueurs d'Anderlecht.