"La batterie était vide" : Matteo Dams revient sur le match nul du PSV contre le PSG

Matteo Dams attire de plus en plus l'attention suite à ses performances avec le PSV. En Ligue des Champions, il enchaîne les bonnes prestations. Le jeune talent s'est exprimé sur le match nul obtenu par son équipe contre le PSG.

Auteur d'une très grosse prestation face au PSG en Ligue des Champions ce mardi, Matteo Dams est revenu sur son match après la rencontre. Le PSV a décroché un précieux match nul (1-1) sur le terrain du club parisien.

"Quand le coup de sifflet final a retenti, la batterie était vide. C'était effectivement très intense, un tel match. On joue au plus haut niveau, et en plus contre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi de mon côté. Mais ce sont les matchs que je préfère. On a tout donné et on repart avec un point. Ça fait du bien," déclare le jeune talent au micro de NOS.

Hakimi, le meilleur adversaire face à qui il a joué : "J'avais une idée précise de Hakimi dans ma tête. Un gars rapide, bon techniquement, qui prend beaucoup la profondeur et ne s'arrête jamais de courir."

"Et je peux dire que c'est exactement ça. C'est le meilleur adversaire contre qui j'ai jamais joué. Mais même face à lui, il faut tenir bon, et j'ai essayé de le faire du mieux possible," a ajouté Dams.

À noter que l'actuel international belge U18 est le 2e joueur à avoir effectué le plus de tacles cette saison en Ligue des Champions, juste derrière un certain Jude Bellingham.