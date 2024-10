Les médias écossais ont retourné leur veste. Il y a quelques mois, Philippe Clement était encore encensé pour ce qu'il avait réalisé avec les Rangers, mais maintenant les critiques fusent.

Le personnel écossais craint même pour le futur de Philippe Clement. Selon les bookmakers, ses chances de licenciement avant Noël s'élèveraient à cinquante pour cent. Pas vraiment rassurant.

Malgré un contrat jusqu'en 2028 et des investissements importants dans de nouveaux joueurs, les performances de l'équipe restent en retrait. Après huit journées, les Rangers accusent déjà un retard de six points sur la concurrence et viennent de subir une défaite coûteuse contre Kilmarnock.

L'analyste Chris Sutton a mis en garde contre le mécontentement des supporters : "Cela commence par 200 fans qui expriment leur mécontentement devant le stade, mais si ce groupe augmente à 1 000 ou 5 000 personnes, alors Clement aura des problèmes."

L'avenir de Clement en jeu

La situation est compliquée suite à des problèmes en internes. Le président John Bennett a démissionné de manière inattendue pour des raisons de santé, et le club est à la recherche d'un nouveau PDG depuis des mois.

Les cyniques suggèrent que Clement reste en poste simplement parce qu'il n'y a tout simplement personne pour prendre une décision. Malgré tout, il reste calme sous pression et a apaisé les esprits avant un match important contre le Steaua Bucarest.

Clement a souligné le processus de reconstruction majeur que les Rangers traversent et a parlé de l'importance de la constance : "Si vous changez d'avis tous les quelques mois, il n'y a pas de cohérence dans un club."