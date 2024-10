Riemer coach du Danemark, une bonne nouvelle... pour Anderlecht ?

Brian Riemer est donc le nouveau sélectionneur du Danemark. Une petite surprise, qui peut servir les intérêts du RSC Anderlecht à moyen terme.

Est-ce réellement une surprise que Brian Riemer soit devenu le nouveau sélectionneur du Danemark ce jeudi 24 octobre ? Pas tellement, en vérité. Car l'ancien entraîneur du Sporting d'Anderlecht avait laissé un très bon souvenir, surtout sur le plan humain, à plusieurs cadres danois.

On se rappelle ainsi que lors du dernier rassemblement international, Kasper Dolberg avait dit tout le bien qu'il pensait de son désormais ex-entraîneur à Anderlecht, affirmant qu'il avait été "très surpris" que Riemer prenne la porte. Au temps pour ceux qui pensaient que Dolberg en avait assez de son compatriote. Sur le plan sportif, il est un peu moins isolé sous Hubert ; sur le plan relationnel, tout allait très bien, et le travail de Brian Riemer était reconnu en interne.

Les cadres du Danemark ont validé Brian Riemer

Quelques autres cadres du Danemark pouvaient également plaider la cause de Brian Riemer auprès de la fédération : Thomas Delaney et Kasper Schmeichel, importants la saison passée à Anderlecht (même si Delaney n'a pas joué autant que Riemer l'espérait). Sans oublier, bien sûr, un Christian Eriksen qui avait bien connu le nouveau sélectionneur à Brentford ; qu'il n'ait pas rejoint Anderlecht l'été passé n'enlève rien aux bonnes relations entre les deux hommes.

© photonews

Et puis, il y a l'évidence : au sein du comité de la fédération du Danemark siège un certain... Jesper Fredberg, dont la relation fusionnelle avec Riemer au RSCA poussait certains à désigner le T1 comme un "adjoint de luxe" tandis que Fredberg prenait les décisions. Qu'il y ait du vrai là-dedans, cela paraît difficile à nier. Le licenciement de Brian Riemer s'était fait malgré Fredberg, et était un échec personnel pour lui, si pas le début de la fin.

Mais maintenant qu'il est sélectionneur du Danemark, Brian Riemer peut toujours rendre bien des services à Anderlecht. La collaboration avec Jesper Fredberg risque fort de reprendre de plus belle, et si Kasper Dolberg était déjà un cadre de la sélection, un certain Anders Dreyer pourrait bien voir son statut en équipe nationale changer. On le sait, Brian Riemer adore Dreyer, et ce n'est que depuis l'arrivée de Hubert que le Danois a perdu sa place dans le onze.

Le RSC Anderlecht n'aurait pas été contre, l'été passé, une vente d'Anders Dreyer si une grosse offre arrivait sur la table. Le début de saison de l'ailier est très décevant par rapport à ses statistiques de la saison passée, qui commencent à ressembler à du surrégime. Mais si Riemer en fait un international à part entière, cela pourrait avoir deux effets : lui redonner confiance... ou maintenir sa cote sur le marché, en vue d'une vente cet hiver ou l'été prochain. Le RSCA s'en frottera alors les mains. On a pu blaguer sur le fait que Riemer voulait faire d'Anderlecht une équipe danoise ; désormais, c'est un peu un coach "made in Anderlecht" qui tient les rênes du Danemark...