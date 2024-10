Une grande première pour le Standard depuis l'arrivée d'Ivan Leko ? Le déplacement à l'Antwerp pourrait être un match clé

Le Standard se déplacera à l'Antwerp dimanche. Les Rouches parviendront-ils à confirmer leur victoire dans le choc wallon ?

Le weekend dernier, le Standard a pu souffler avec sa quatrième victoire de la saison, dans le choc wallon qui plus est. Confirmer ce succès face aux Carolos ne sera pas simple. Car en plus de la qualité de l'opposition que représente l'Antwerp, les Rouches éprouvent beaucoup de mal à confirmer.

C'est bien simple : depuis l'arrivée d'Ivan Leko en début d'année, les Rouches ne sont pas encore une seule fois parvenus à enchaîner deux victoires de rang. Le dernier six sur six remonte à il y a un peu plus d'un an.

Retrouver de la régularité

Sous les ordres de Carl Hoefkens, le Standard avait même enchaîné un neuf sur neuf. Les deux dernières victoires à la suite avaient fait chavirer Sclessin : il s'agit des deux matchs au sommet remportés au bout du suspense contre le Club de Bruges (2-1) et Anderlecht (3-2).

Depuis, l'équipe a disputé 40 matchs, sans parvenir à aligner deux victoires de rang. Briser la série au Bosuil s'annonce périlleux. Mais après tout, le Standard a déjà montré cette saison qu'il pouvait faire mal en tant qu'outsider, quand l'équipe adverse prend les choses en main.

Au-delà de ces considérations quant au match de dimanche, la série résume à elle seule l'un des maux des Liégeois : l'irrégularité. Car il reste très difficile de se donner de l'air au classement et d'insuffler une dynamique au groupe quand celui-ci est incapable de confirmer le weekend suivant.