Romelu Lukaku : un transfert en Arabie saoudite pour rejoindre l'un de ses amis ?

Zinho Gano, l'attaquant belge évoluant actuellement en deuxième division en Arabie saoudite, espère que son ami et attaquant des Diables Rouges, Romelu Lukaku, fera un jour le saut vers le Moyen-Orient.

Gano a déménagé en Arabie Saoudite plus tôt cette saison et se sent désormais tout à fait chez lui. Ce passage à la compétition saoudienne s'est avéré être un bon choix pour lui, et il parle avec beaucoup d'enthousiasme de sa nouvelle aventure.

"Romelu et moi en avons discuté cet été", confie Gano dans HBvL. "Il m'a conseillé de saisir cette opportunité, mais lui-même ne voulait pas encore tourner la page sur son histoire en Europe."

Gano et Lukaku sont de bons amis depuis qu'ils ont joué ensemble dans les équipes de jeunes du Lierse. Le natif de Malines se souvient que le joueur belge attendait cet été une possible réunion avec Antonio Conte en Italie, un scénario qui était alors prioritaire pour l'attaquant belge. "Il espérait aller à Naples", explique Gano. "Si cela n'avait pas fonctionné, il aurait peut-être rejoint un grand club ici en Arabie Saoudite, comme Al-Hilal. Peut-être que ce sera pour le futur," ajoute-t-il avec espoir.

Un retour à Anderlecht ou un départ en Arabie ?

En même temps, Gano reconnaît que les fans d'Anderlecht espèrent un éventuel retour de Lukaku en Belgique. Cependant, il ne peut s'empêcher de rêver d'une collaboration avec son ami d'enfance au Moyen-Orient : "Ce serait fantastique si nous jouions ici ensemble", s'exclame Gano en riant. "De la jeunesse de Lierse à l'Arabie Saoudite : cela bouclerait complètement la boucle."

L'arrivée de Lukaku donnerait également un sérieux coup de pouce à la compétition en Arabie Saoudite, ce dont Gano profite déjà en tant que joueur : "Les fans et l'ambiance ici sont vraiment incroyables", conclut-il. "Et je suis sûr que Romelu s'intégrerait aussi très bien ici."