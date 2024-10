Comment expliquer un tel non-match ? David Hubert lucide sur la performance de son équipe

Anderlecht a déjà disputé quelques mauvais matchs cette saison. Mais le topper de cette après-midi était sans doute le pire.

Très attendu après la faible prestation de son équipe, David Hubert ne s'est pas démonté : "Félicitations à Bruges. C'était une victoire plus que méritée", a-t-il déclaré, avant de pointer les erreurs de son équipe : "L'objectif était de bien commencer directement, car nous savons comment les débuts de match peuvent être intenses".

"Les trois ou quatre premières minutes étaient effectivement difficiles, mais ensuite, on ne peut pas les laisser prendre le match en main sur nos propres erreurs", enchaîne-t-il, visant la passe en retrait appuyée de Mario Stroeykens et le mauvais contrôle de Jan-Carlo Simic : "Offrir un tel cadeau dans la construction... Nous n'avons pas pris les bonnes décisions et nous avions l'air lourd dans nos mouvements".

Un aveu d'impuissance

"Cela nous a accompagnés tout au long du match. Sans que la pression soit énorme, elle nous semblait comme telle. Nous en sommes responsables en faisant toujours les choix prévisibles : jouer dans l'axe, ne pas faire circuler le ballon de gauche à droite et manquer de courses en profondeur. Ce 1-0 à la mi-temps était flatteur" constate-t-il.

Un score qui a permis à David Hubert d'ajuster certaines choses au repos : "Sans être fantastiques, c'était quand même mieux que la première mi-temps. Mais ces pertes de balle nous ont encore valu de concéder plusieurs occasions. Le 2-0 était mérité".

© photonews

Mais la réduction du score de Simic a relancé le suspense, Anderlecht aurait même pu (dû, vu l'énorme occasion manquée par Zanka) : "Il fallait en profiter ! Laissez-moi être clair : cela n'aurait absolument pas été mérité, mais parfois des choses étranges se produisent en football et vous devez saisir ces opportunités".

Anderlecht reste ainsi sur un bilan de 7 points sur 24 en championnat. Un échec cuisant. Et même les joueurs clés comme Leander Dendoncker et Kasper Dolberg n'ont pas été à la hauteur. "Je ne vais pas citer de noms, mais j'attendais aujourd'hui plus de tout le monde. Trop de joueurs ont joué en dessous de leur niveau. Contre Bruges, tout le monde doit être au top, vous ne pouvez en avoir deux ou trois en dessous du niveau".