Noa Lang reste Noa Lang : l'interview incroyablement arrogante de l'ancien brugeois

Le PSV Eindhoven a roulé sur Zwolle (6-0) et Noa Lang a participé à la fête. L'ailier néerlandais a inscrit le second but de son équipe, avant de faire le show à l'interview.

Il a connu un début de saison délicat, mais revoilà Noa Lang, sur et en-dehors des terrains. Ce samedi, l'ancien joueur du Club de Bruges a inscrit le second but du PSV Eindhoven face à Zwolle, et a également été à l'assist sur un autre but. Après avoir dû progressivement retrouver le rythme suite à une blessure, Lang en est désormais à deux buts en deux matchs consécutifs, et a repris la confiance. Ou plutôt, il ne l'a jamais perdue, comme il l'expliquait à l'interview après coup. "Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai toujours autant confiance en moi", lâchait l'international néerlandais au micro de NOS. "Personne en Eredivisie ne sait m'arrêter quand je suis en forme. Personne en Europe, en réalité". Même son retour au sein de la présélection néerlandaise n'a pas étonné Noa Lang. "C'est juste totalement logique à mes yeux", lance-t-il. "Heureusement, j'ai retrouvé la forme désormais et je m'attends donc à faire partie de la sélection finale". Une attitude qui ne lui vaut pas que des fans aux Pays-Bas. "Le "cirque" Noa Lang chaque fois que je marque un but ? Peu m'importe. Continuez à parler de moi, je vais juste continuer à marquer", concluait Lang avec arrogance.