Un Ballon d'Or mérité pour Rodri ? Vincent Kompany s'exprime

Le Bayern a refait le plein le week-end dernier après la défaite 4-1 contre le Barça. Dimanche, les hommes de Vincent Kompany ont brillamment réagi en s'imposant 5-0 face au VfL Bochum. Leur prochain défi ? Confirmer en Coupe d'Allemagne.

Ce mercredi, le Bayern de Vincent Kompany affrontera Mayence 05 au 2e tour de la Coupe d'Allemagne. Le coach belge préface cette rencontre et donne également son avis sur le nouveau Ballon d'Or, Rodri, en conférence de presse.

Un match piège attend le club allemand : "Mayence est une équipe solide dans les duels et qui cherche toujours à mettre la pression sur l’adversaire à partir d’une position compacte", souligne l'entraîneur. "C’est une équipe toujours attentive, on le voit dans chaque situation. C’est un match de coupe. La tâche ne sera pas facile. Nous nous préparons et attendons ce match avec impatience. Il est important d’avancer."

"Dans mon état d’esprit, il n’y a pas de classement. Il n’y a que le prochain match. Pour nous, il est tout aussi important qu’une finale. Parce que c’est le prochain match, nous voulons gagner et ferons tout ce que nous pouvons pour rentrer à la maison avec succès."

Le Ballon d'Or

Vincent Kompany connaît bien le Citizen qui a remporté le Ballon d'Or : "Je connais bien Rodri. C’est un joueur incroyablement talentueux. Le fait qu’il ait remporté le prix est une grande réussite. Il y a toujours quatre ou cinq joueurs qui sont exceptionnels."

"Vinicius Junior a également été remarquable. Il y a un jury qui vote. Rodri est un joueur fantastique, je suis sûr que lui et le club sont fiers," déclare Kompany. "Pour Harry Kane, c’est fantastique de remporter le prix Gerd Müller. Plus je le connais, plus je suis certain qu’il ne se soucie pas seulement des buts, mais du succès de l’équipe. Il fait vraiment tout pour cela."