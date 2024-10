Anthony Moris sonne la charge et prévient l'Union avant Eupen : "Un déplacement très délicat"

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée face au Cercle de Bruges et jouera ce mercredi en Coupe face à Eupen. Une proie facile ?

L'Union Saint-Gilloise s'est un peu faite avoir ce dimanche face au Cercle, en dominant beaucoup mais en final en se faisant prendre à son propre jeu.

Pourtant, Anthony Moris ne juge pas cela comme une raison suffisante pour considérer un changement dans le jeu. "On ne s'est jamais adapté à l'adversaire. J'ai même trouvé que notre match à Midtjylland était bon."

"Il ne nous manque que l'efficacité. Il faut avoir faim. Je vois le travail qui est fait à l'entraînement. Si on est fragiles actuellement ? Je ne dirais pas ça, mais c'est plus compliqué de récupérer quand tu ne gagnes pas."

"Dans ma carrière et dans ma vie, je n'ai jamais rien lâché. Il faut continuer, on a de très bons joueurs et à nous de le montrer. On doit rester soudés, et gagner un match le plus vite possible."

Justement, l'Union joue ce mercredi face à Eupen en Coupe de Belgique. Une proie facile ? Anthony Moris n'est pas tant d'accord : "C'est un déplacement très délicat et important. Et ensuite Malines, qui est notre bête noire..."