Deux buts cruciaux contre la RAAL, et pourtant tout n'est pas rose pour Benito Raman : "Nous en discuterons en interne"

Avec deux buts, Benito Raman a joué les supersubs pour Malines contre la RAAL. Un rôle dans lequel il se sublime malgré lui.

La RAAL a rendu la vie dure à Malines, poussant le KV aux prolongations. Les Malinois se sont eux-mêmes également compliqués la rencontre en manquant une kyrielle d'occasions.

"Ce soir, j'aurais pu en marquer cinq" a déclaré Benito Raman au Laatste Nieuws. Cela n'était pas loin de suffire malgré tout, mais un splendide but de dernière minute signé Mouhamed Belkheir a glacé l'AFAS Stadion : "Ce but est aussi un peu ma faute. Je ne devais pas perdre le ballon aussi facilement" peste Raman.

Très beau but de l'attaquant Mouhamed Belkheir avec La Louvière face à Malines en coupe de Belgique pic.twitter.com/buVIfJEvN7 — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 30, 2024

L'attaquant s'est racheté en inscrivant deux buts dans le temps additionnel. Même s'il est généralement utilisé comme remplaçant en ce moment, Raman reste positif : "Lion (Lauberbach, ndlr) fait du très bon travail. J'ai un retard important ici. J'essaie maintenant de le combler".

La concurrence est forte à Malines

L'ancien Anderlechtois espère obtenir plus de temps de jeu, mais respecte les choix de l'entraîneur : "Ce n'est un secret pour personne que je ne suis pas satisfait de jouer seulement quinze minutes, mais nous discutons de cela en interne".

Il semble malgré tout s'accommoder de la situation : "Aujourd'hui, j'ai une fois de plus montré que je pouvais être un bon supersub. Il est bon d'avoir deux attaquants qui marquent. Et je ne vois aucun inconvénient à jouer 45 ou 30 minutes de temps en temps. Je suis assez vieux et expérimenté pour cela".

La qualification est la première étape vers le Heysel. Et pour Raman, la Coupe a une signification particulière. Il a déjà remporté un titre et une Supercoupe avec La Gantoise, mais la Coupe manque encore à son palmarès belge. "Malines est une équipe de Coupe. Espérons que nous pourrons aller loin, mais le chemin vers le Heysel est encore long".