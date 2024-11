Un simple commentaire qui pourrait coûter cher à Gift Orban !

Gift Orban est dans de mauvais draps ! Le joueur nigérian commence à ressentir les conséquences de son commentaire félicitant un joueur de l'équipe adverse après le match nul de l'OL contre Auxerre. Des sanctions vont désormais être appliquées.

Suite au match nul sur le score de 2-2 entre Auxerre et l'OL, Gift Orban a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. En effet, le Nigérian avait posté un commentaire sous la publication de Sinaly Diomandé, buteur de l'équipe adverse, et avait écrit "Top" suivi d'emojis flamme.

Le joueur s'était ensuite excusé en story : "Excusez-moi, les fans de l'OL. C’était une erreur, je n’avais pas l’intention de faire ce commentaire. Mon seul but était d’encourager un ami, et je n’avais même pas remarqué que c’était la photo de notre match. Peu importe que l'on perde, on travaille dur chaque jour pour gagner des matchs et des trophées pour l’OL. Je suis vraiment désolé, merci pour votre compréhension."

Selon RMC Sport, ce geste n'est pas passé du tout auprès de la direction lyonnaise. Le joueur risque de perdre sa prime d'éthique. La prime d'éthique est un bonus que reçoivent les joueurs en respectant des règles liées à leur comportement.

L'ancien joueur de La Gantoise a été écarté du groupe des Gones qui affronteront Lille ce vendredi. Le natif de l'État de Benue, qui ne brille pas sur le terrain ces derniers temps, est en train de se mettre dans une situation délicate avec son attitude.