La pression augmente sur La Gantoise : "Nous n'avons plus qu'une chose à faire..."

La semaine dernière, La Gantoise a perdu contre le Racing Genk et a fait match nul contre l'Union Saint-Gilloise la semaine précédente. Ce week-end, il faudra à nouveau marquer des points contre le Beerschot.

La Gantoise a fait sensation cette semaine en s'imposant avec un impressionnant 7-0 face à l'Union Rochefortoise en Coupe. Un résultat qui a certainement boosté la confiance de plusieurs joueurs, notamment celle de Max Dean, dont les performances récentes étaient en demi-teinte.

Même lors de la rencontre contre le Racing Genk, Dean n’a pas livré son meilleur match. "J’étais assez déçu de ma prestation dimanche dernier. J’aurais dû peser bien plus sur le jeu", a-t-il confié au Nieuwsblad.

"La défaite contre Genk a été un coup dur, bien sûr, mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Pour effacer ce sentiment amer, j’avais à cœur de prouver quelque chose ce soir, et cela a plutôt bien fonctionné", poursuit Dean.

Entré en jeu face à l'Union Rochefortoise, Dean a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Ce dimanche, La Gantoise affrontera la lanterne rouge, le Beerschot. Un match crucial pour Dean et son équipe.

"Ils ont récemment battu Anderlecht, donc on ne peut pas les sous-estimer. Après notre récent un sur six, nous devons absolument gagner, car nous voulons rester dans la course pour le top six et viser une qualification pour les Play-Offs 1", conclut-il.