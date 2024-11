"Ça, c'est pour moi la raison aujourd'hui" : sans l'interruption en fin de match, l'Union aurait-elle gagné contre Malines ? Sébastien Pocognoli réagit

L'Union aurait-elle gagné sans l'arrêt de jeu en fin de match ? Pour le coach belge, c'est cette interruption qui a permis à Malines d'égaliser. Une dynamique "cassée", selon lui.

Suite à l'égalisation de Malines contre l'Union Saint-Gilloise en fin de match, après les incidents survenus avec Anthony Moris, Sébastien Pocognoli analyse cette rencontre. La frustration est le sentiment qui domine.

"On est frustrés, et d’ailleurs, c’est une saison assez paradoxale. On est frustrés de super matchs à l’extérieur où normalement on devrait être contents de repartir avec un point. On est déçus après Fenerbahce, après le Standard, après Bruges. Et ce sont à chaque fois de grands matchs. Après, j’en ai beaucoup parlé : on peut avoir des victoires, des matchs nuls, des défaites, mais pour moi, l’attitude reste le plus important. Et à chaque fois, je suis fier de mon équipe," déclare le coach au micro de la RTBF.

Le coach belge est ensuite revenu sur les jets de gobelets sur le gardien de l'Union en fin de rencontre : "Ça, c’est pour moi la raison aujourd’hui, et c’est une raison extra-sportive," souligne le natif de Seraing. "Après, on peut aller dans le détail et se dire qu’on concède sur une phase arrêtée, encore. Mais pour moi, ça a joué. Oui, on aurait pu faire le 2-0, ça c’est sûr. Mais voilà, je trouve qu’aujourd’hui, je n’ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs, vraiment honnêtement."

Ça casse la dynamique

"Ça casse la dynamique et j’en ai parlé tout à l’heure. Je pense que ça influence positivement l’équipe qui est à la recherche du but, parce que nous, on était bien dans le match, et on n’avait certainement pas besoin d’une interruption qui peut servir comme un temps mort au basket pour l’équipe qui doit marquer."

L'entraîneur évoque un "ascendant moral" : "Alors nous, on s’en est servi pour ne pas faire perdre le focus à nos joueurs. Mais il y a forcément un ascendant moral. Moi, je l’ai vécu en tant que joueur donc oui, il y a certainement un petit avantage quand même pour l’équipe qui doit pousser."

Pocognoli conclut en tirant le bilan : "On n’avance pas mais on n’est pas très loin du haut, on n’est pas très loin du bas non plus. C’est un peu le positif de cette drôle de saison pour beaucoup de clubs. Sauf que parmi ce mix de résultats, je pense qu’il faut regarder aussi la manière dont on joue. Je le répète, et ça, c’est positif et heureusement qu’on se tient, donc ça me laisse espérer que la saison peut encore avoir un très bon déroulement."