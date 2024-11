🎥 Kevin De Bruyne de retour contre Zeno Debast ? Pep Guardiola en dit plus sur l'état de forme du Diable Rouge

Kevin De Bruyne n'a plus joué en match officiel depuis mi-septembre. En cause, cette lésion du muscle fléchisseur de la jambe qui l'a poussé à déclarer forfait pour les derniers matchs des Diables Rouges.

Contre Bournemouth, KDB était de retour sur le banc mais n'est pas monté au jeu malgré la défaite 2-1 des Cityzens. En ira-t-il autrement demain en Ligue des Champions ? Pep Guardiola a fait le point à son sujet à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse de veille de match.

"Kevin n'a commencé à se sentir mieux que vendredi, mais cela fait déjà un mois et demi qu'il n'a pas joué et le match à Bournemouth était très exigeant. Peut-être qu'on aurait pu essayer dans les dix ou quinze dernières minutes, mais j'essaie d'être prudent, surtout avec Kevin" a déclaré l'entraîneur catalan, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Guardiola a appris à gérer Kevin De Bruyne et à ne pas précipiter son retour, malgré l'importance du Diable Rouge pour son équipe : "Lorsqu'il est revenu la saison dernière après cinq mois d'absence, il a bien terminé la saison. Bien sûr, nous avons besoin de lui et il reviendra. Mais j’essaie de le récupérer au bon moment".

Le maître à jouer des Skyblues a en tout cas participé à la séance d'entraînement du jour. Il s'est un moment retrouvé au tapis, mais pas d'inquiétude : il venait seulement de se vautrer après un 'rondo' et n'a pas eu besoin de la main que Jérémy Doku lui tendait.

No sign of Jack Grealish, John Stones and Ruben Dias in training ‚ĚĆ



Kevin De Bruyne features in training ahead of Sporting match ‚úÖ pic.twitter.com/BS4wvhr8Iw