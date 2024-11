🎥 Plus de buts en 30 minutes que Charleroi en 7 matchs : un ancien du Sporting flambe en Angleterre

Mogi Bayat n'y est sans doute pas étranger, Watford aligne plusieurs têtes connues du championnat belge. Lors de leurs derniers matchs, les Hornets renseignaient ainsi Pierre Dwomoh (ex-Antwerp, RWDM), Edo Kayembe (ex-Anderlecht, Eupen), Giorgi Chakvetadze (ex-Gantoise) et Vakoun Bayo (ex-Charleroi) dans leur onze.

Le dernier cité n'avait jusqu'ici inscrit qu'un seul but cette saison, loin des cinq réalisations d'Edo Kayembe, qui n'avait pourtant marqué que 4 buts sur ses cinq ans en Belgique. Mais le théorème est bien connu : trouver le chemin des filets, c'est un peu comme ouvrir une bouteille de ketchup.

Bayo en a fait l'expérience en deuxième mi-temps à Sheffield. Alors que son équipe menait 1-2, il n'avait pas encore marqué à l'approche de l'heure de jeu. De la 58e à la 88e minute, l'ancien Carolo a profité des espaces laissés par les locaux pour marquer quatre buts.

⚜ 58' Bayo

⚜ 67' Bayo

⚜ 85' Bayo

⚜ 88' Bayo@WatfordFC's Vakoun Bayo had a memorable 30 minutes in the @SkyBetChamp on Saturday 🐝 #EFL #watfordfc pic.twitter.com/jJZM8dgiKg