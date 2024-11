Mauvaise nouvelle pour Arsenal et Leandro Trossard avant l'Inter !

Arsenal a récemment connu un gros coup dur en Premier League. Les Gunners se sont inclinés sur le score de 1-0 face à Newcastle United.

Les Londoniens sont désormais 5e du championnat anglais, à 7 points déjà du leader, Liverpool. Une réaction est attendue de la part des hommes de Mikel Arteta.

9e de la Ligue des Champions avec 7 points en 3 matchs, Arsenal se déplace ce mercredi sur la pelouse de l'Inter de Milan, actuel 7e avec le même nombre de points.

Pour cette rencontre capitale, Arsenal devra faire sans l'un de ses joueurs les plus importants : Declan Rice. Le milieu de terrain anglais ne fera en effet pas le voyage en Italie.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Arsenal va le laisser au repos par précaution. Le but est de préserver pour le prochain match de championnat, face à Chelsea.

🚨🔴⚪️ Declan Rice doesn’t travel just for precaution, not expected to suffer any serious/long injury.



Arsenal staff won’t take any risk as he will be assessed for Chelsea game. pic.twitter.com/eSDyxzROZI