Simon Mignolet ne retient qu'une seule chose : "Les gens auront complètement oublié cela dans quelques semaines"

Simon Mignolet n'a que faire de tous les pessimistes qui disent après le match contre OHL que Aston Villa sera vraiment très difficile. Les 9 points sur 9 et une victoire à l'extérieur difficile, voilà ce qu'il voulait souligner.

Vous avez désormais 9 points sur 9, grâce à un but un peu chanceux. Penses-tu que le momentum est enfin de votre côté?

"Je ne sais pas si c'était vraiment chanceux, mais quand on est le Club de Bruges, parfois il faut enchaîner. De temps en temps, vous jouez un match sans beau jeu ou gros score, mais l'efficacité devient alors cruciale. Et c'est ce que nous avons montré aujourd'hui. Au final, c'est les trois points qui comptent, même si personne ne se souviendra exactement du déroulement du match plus tard."

Défensivement c'était solide, mais offensivement c'était parfois un peu laborieux...

"C'est vrai, c'était difficile. D'un côté, on veut jouer librement, mais on sait aussi que des équipes comme Charleroi peuvent rapidement contre-attaquer. Aujourd'hui, il était important d'attendre patiemment le but. Peut-être avons-nous perdu un peu trop rapidement le ballon après le 0-1, au lieu de le jouer tranquillement et de garder le contrôle. Mais bon, dans quelques semaines, personne ne pensera plus à ce match, sauf qu'il nous a rapporté trois points."

Le schéma reste frappant, surtout en Belgique.

"Oui, mais cela ne m'affecte pas. Je préfère regarder d'un match à l'autre. Ligue des champions ou non, ma concentration est toujours sur le match qui nous attend, et aujourd'hui c'était OHL. Mercredi contre Aston Villa sera un tout autre type de match, avec plus d'espace et un jeu plus ouvert."

Penses-tu que Aston Villa peut rivaliser avec les grands clubs anglais comme Arsenal et Liverpool?

"Aston Villa a prouvé ces dernières années être une équipe stable et compétitive. Je sais par expérience que même le dernier de la Premier League peut être un adversaire difficile. Ce ne sera donc certainement pas un match facile."