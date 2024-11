Voici le montant très élevé qu'Anderlecht espère pour Mario Stroeykens : plus que Zeno Debast !

Mario Stroeykens commence à s'imposer comme le présent et le futur d'Anderlecht. Le milieu offensif de 20 ans devient de plus en plus un maillon important des Mauve & Blanc.

Mario Stroeykens a pris une autre ampleur cette saison. Le milieu offensif a enfin trouvé sa place, son meilleur poste, et ses statistiques mais aussi et surtout sa présence dans le jeu sont de plus en plus probantes. L'été dernier, des clubs comme la Fiorentina et l'Ajax ont manifesté leur intérêt pour Stroeykens, mais se sont heurtés à un prix élevé. Anderlecht ne veut pas laisser partir son milieu de terrain talentueux si facilement et avait alors fixé le seuil à au moins 15 millions d'euros, selon Het Laatste Nieuws. Cela a dissuadé les parties intéressées, mais si Mario Stroeykens continue de progresser, il est probable qu'elles reviendront dans le futur. La valeur marchande de Stroeykens est actuellement estimée à 10 millions d'euros, mais les spécialistes prévoient que ce montant devrait considérablement augmenter dans les prochains mois. Avec un contrat courant jusqu'à mi-2026, Anderlecht se trouve dans une position de négociation solide. Si le club vend le milieu de terrain cet été, il souhaite le faire pour un montant substantiel, avec un seuil allant jusqu'à 20 millions d'euros cette fois. Anderlecht espère beaucoup d'une vente future de Stroeykens, qui quitterait alors le club par la grande porte. Rappelons que si Jesper Fredberg a échoué l'été dernier, c'est aussi parce qu'il n'a pas su vendre autant qu'espéré...