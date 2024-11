A Charleroi, la méthode Coué a ses limites : "Certains ne sont pas au courant de ce qui nous attend"

Charleroi est dans une mauvaise passe actuellement. Les Zèbres doivent au plus vite redresser la tête.

Cinq défaites de rang, une claque reçue dès l'entrée en lice en Coupe, une treizième place qui les envoient virtuellement en Playdowns : les Carolos sont dans le dur, en témoigne le communiqué de crise publié hier par la direction pour tenter de calmer les esprits.

Le refrain est connu : jusqu'il y a peu, Charleroi jouait bien, mais manquait seulement d'un buteur. Le contraste était grand contre une équipe du Cercle de Bruges pouvant se permettre de faire monter Kévin Denkey en cours de match.

"Un avant-centre a aussi besoin de joueurs qui créent à côté de lui. Tu peux mettre Kévin Denkey ou qui tu veux devant, si tu ne l'alimentes pas, ça ne changera rien. Nos attaquants sont conscients des critiques mais ils se donnent tous à fond et ont déjà marqué par le passé" explique Daan Heymans à la Dernière Heure.

Mon royaume pour un buteur

Si le milieu infiltreur ne veut pas céder à la panique, il veut malgré tout que chacun prenne conscience de la gravité de la situation : "Je ne m'inquiète pas, car il y a de la qualité dans ce noyau. On l'a vu en début de saison. Elle n'est pas partie et on a encore du temps, mais certains ne sont pas au courant de ce qui nous attend. C'est ça qui m'énerve un peu".

Le scénario ne ressemble que trop à la saison dernière où le bon football de début d'exercice (peu souvent récompensé) s'était étiolé : "On sait que c'est difficile et que c'est compliqué de sortir d'une telle spirale. Tout le monde doit être conscient que la saison sera longue si on continue à perdre des matchs".