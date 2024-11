Après Vincent Kompany, Unai Emery s'attaque à Nicky Hayen : "Bruges a plus d'expérience que nous en Europe"

Le Club de Bruges reçoit Aston Villa ce soir. Unai Emery a préfacé la rencontre.

Les adversaires de haut niveau se succèdent pour le Club de Bruges : après Dortmund ou encore l'AC Milan, les Blauw en Zwart recoivent Aston Villa pour tenter de décrocher leur deuxième victoire après celle acquise au Sturm Graz.

Unai Emery a donc foulé la pelouse du Jan Breydelstadion et découvert la salle de conférence de presse. Dans son traditionnel rendez-vous médiatique de veille de match, il a expliqué qu'il se méfiait grandement des Brugeois.

"J'ai beaucoup de respect pour le Club de Bruges. Ils ont même plus d'expérience que nous en Europe. L'année dernière, ils ont joué les demi-finales de la Conférence League, perdant contre la Fiorentina. Cela en dit long" a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Aston Villa veut rejoindre Liverpool en tête du classement

Mais avec 9 sur 9 (les Villans sont les seuls à présenter un bilan immaculé avec Liverpool), Aston Villa affiche légitimement une certaine confiance : "Nous sont favoris et si nous sommes à notre meilleur, le Club aura du mal. Mais ils peuvent aussi se mettre à notre place, comme quand nous avons gagné contre le Bayern Munich. Le Club de Bruges peut en ce sens devenir Aston Villa".

Le succès contre le Bayern rappelle que les troupes d'Unai Emery peuvent s'adapter à plusieurs styles de jeu et eux-mêmes varier le tempo. Le Club parviendra-t-il tout de même à enflammer sa rencontre comme contre Dortmund et l'AC Milan ? Il faudra en tout cas se monter plus efficace.