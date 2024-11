Face à Riga, Anderlecht va retrouver...l'un de ses anciens bourreaux : "Ils auraient tort de nous sous-estimer !"

Anderlecht affrontera le Riga FS ce jeudi soir. L'ambiance de fête est grande au sein du club letton, qui vient de remporter deux trophées nationaux. Darko Lemajic, ancien joueur de La Gantoise est déterminé à faire mal aux Mauves.

"Pour nous, les rencontres européennes sont de véritables matchs de gala", confie l'attaquant, récemment rétabli d'une blessure au talon qui l'a tenu éloigné des terrains durant les trois derniers mois. Aujourd'hui en pleine forme, il prendra place sur le banc face à Anderlecht, comme il l’a déclaré à Het Belang Van Limburg.

Riga vient de célébrer son troisième titre de champion national, et la semaine dernière, l’équipe a aussi remporté la Coupe de Lettonie. Malgré l’euphorie, Lemajic reste mesuré : "Nous avons fêté ça simplement, pas de boîte de nuit, juste un dîner avec les familles des joueurs et du staff."

Avec un budget modeste de 9,4 millions d’euros, le club aborde pourtant l'Europa League avec beaucoup de détermination. "Nous n'avons rien à perdre et affrontons des clubs bien plus prestigieux. Chaque joueur est extrêmement motivé", affirme Lemajic.

Bien que Riga n’ait récolté qu’un point sur douze en Europa League, l’équipe a tenu tête à Galatasaray avec un match nul et a concédé une courte défaite face à Francfort. "Nous aurions pu obtenir des points en Allemagne, et contre Anderlecht, nous allons tout donner", promet l'attaquant.

Ancien joueur en Belgique, Lemajic avait remporté la Coupe de Belgique contre...Anderlecht, une expérience qu’il met aujourd’hui à profit. "Notre analyste m’a déjà sollicité pour des conseils, et je continue de suivre les matchs du championnat belge."

Lemajic reconnaît cependant la différence de niveau entre le championnat letton et la Pro League belge. "En Lettonie, l'écart est important entre les équipes de tête et les autres. Le jeu est plus physique ici, mais il ne faut pas nous sous-estimer", prévient-il.