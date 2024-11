Appelé pour la première fois par Tedesco, il en veut plus : "La Coupe du Monde 2026 est dans un coin de ma tête"

Cyril Ngonge est ambitieux à Naples. L'attaquant veut s'imposer avec son club pour continuer à être appelé chez les Diables.

Cyril Ngonge fait partie de ces joueurs qui n'ont jamais été appelés chez les U21 belges avant d'intégrer les Diables Rouges. Son affirmation en Serie A lui a permis d'être retenu pour la première fois par Domenico Tedesco lors du dernier rassemblement.

Maintenant qu'il y a goûté, Ngonge en veut plus : "Mon objectif, dans les années à venir, est effectivement de devenir un cadre à Naples, d'y remporter des titres, ainsi qu'une valeur sûre chez les Diables Rouges [...] Les Diables Rouges, ce n'est pas "juste" une équipe nationale. Pour être sélectionné, il y a des conditions. Il faut jouer dans son club, notamment".

Dans cette interview accordée à la RTBF, le natif d'Uccle confirme sa volonté de continuer à franchir un palier à Naples. Arrivé pour 18 millions d'euros l'hiver dernier, il ne joue que peu, la faute à la concurrence de garçons comme Matteo Politano ou David Neres.

Continuer à progresser avec Antonio Conte

Il doit notamment sa première sélection à un doublé inscrit en Coupe : "Pour l'instant, les sélections, je les prends comme elles viennent. Si je suis sélectionné, c'est un plus, et si je ne le suis pas, je ne me décourage pas, c'est que le sélectionneur à ses raisons".

"Mes objectifs à Naples sont clairs, et une fois que je les aurai atteints ici, les Diables Rouges, ça viendra tout seul. Je ne me fais pas trop de soucis. La Coupe du monde 2026, elle est évidemment dans un coin de ma tête" conclut-il, ambitieux.