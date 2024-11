"La direction sportive doit partir" : les supporters de Charleroi sont presque unanimes

Les supporters de Charleroi n'ont plus confiance en la direction. Un sondage réalisé par des supporters suscite énormément de réactions.

Ce mercredi, les Storm Ultras 2001 du Sporting de Charleroi ont publié un sondage où ils demandent aux supporters s'ils veulent toujours de la direction. Le résultat a été sans appel.

En effet, sur plus de 1800 votants, 93 % ont choisi l'option suivante : "La direction sportive doit démissionner ou être licenciée, elle n’est plus crédible pour atteindre les objectifs d’excellence. Je n’ai plus confiance." L'autre option étant : "La direction sportive doit rester et être maintenue, elle est crédible pour atteindre les objectifs d’excellence. J’ai confiance."

Les fans sont mécontents. Charleroi a enchaîné 5 défaites d'affilée et s'est même fait éliminer par le Patro, équipe de Challenger Pro League, en Coupe de Belgique. Les supporters n'en peuvent plus. Et ils ne manquent pas de le dire sur les réseaux sociaux.

Jamais en 40 années en tant que supporter, je ne me suis senti autant bafoué

"Jamais en 40 années en tant que supporter, je ne me suis senti autant bafoué par des… pas de mot… Oui, la direction sportive doit partir et rendre le Sporting à sa vraie histoire… Passion, environnement, chaleur, terroir… Ah oui, je suis en T1 depuis 2011. Avant, T4," écrit un internaute.

"Abonné depuis l'âge de 14 ans et j'en ai 46. J'ai vécu les années Spaute et Colson avec les plus âgés des ultras qui ont vécu ces années par la même occasion, mais ici on arrive à une situation depuis plusieurs années qui devient néfaste pour l'identité de Charleroi," décrit un autre supporter.

La plupart des avis vont dans ce sens, et la confiance ne semble presque pas exister. L'appel au calme lancé mardi par la direction du club n'a rien changé.