Nouvelle catastrophe pour Neymar : fin de l'histoire ?

Neymar a fait son retour il y a quelques semaines à peine après un an d'absence. Mais ce lundi, il est sorti blessé... et Al Hilal en aurait assez.

Fin octobre, c'était le grand moment tant attendu pour Neymar : après un an d'absence suite à une rupture totale du ménisque et du ligament, le Brésilien avait fait son retour sous les couleurs de Al Hilal, le club saoudien pour lequel il s'était engagé l'année passée.

Mais le retour de Neymar n'aura duré... que deux petits matchs. Ce lundi, lors du match d'Al Hilal face à Esteghlal en Ligue des Champions asiatique, la star brésilienne de 32 ans n'a pu jouer qu'une demi-heure et a dû sortir, victime de ce qu'il affirmait n'être qu'une grosse crampe.

Malheureusement pour Neymar, cette "crampe" s'avère en réalité... une déchirure de l'ischio de la jambe droite. C'est ce que les scanners ont révélé, et ce que Al Hilal a confirmé via ses réseaux. L'international brésilien sera donc absent de 4 à 6 semaines, au moins - et au vu de ses antécédents médicaux, c'est très inquiétant.

Neymar peut-il même redevenir ne serait-ce que l'ombre du joueur qu'il a été ? Visiblement, en Arabie Saoudite, on en doute. En effet, le média saoudien Ma3 Waleed affirme que Al Hilal en aurait assez du "cas" Neymar et envisagerait de s'en débarrasser dès ce mercato de janvier.

Ce serait un énorme échec pour le joueur comme pour le club, Neymar ayant rejoint l'Arabie Saoudite avec l'étiquette de star absolue qui devait servir de porte-étendard au championnat national. Il n'a pour l'instant pu disputer que 7 matchs pour Al Hilal...