Saint-Trond se fait justice après le Standard et stoppe la belle série de Malines

Saint-Trond s'est imposé face à Malines ce vendredi soir en Pro League (2-1).

Quelques jours après son match très frustrant perdu face au Standard, STVV recevait le KV Malines sur son terrain.

Les hommes de Felice Mazzù avaient un besoin urgent de points. Rien de fait, évidemment, face à l'une des équipes en forme actuellement.

Saint-Trond a cependant profité d'un but contre son camp précoce d'Aziz Ouattara pour ouvrir le score, dès la 2e minute de jeu.

Les Trudonnaires ont ensuite tenu le bon bout et marqué un second but, des oeuvres d'Andres Ferrari (2-0, 54e).

La victoire s'est donc dessinée, malgré une réduction du score à la 74e de Benito Raman. STVV remonte à la 9e place du classement de Pro League. Malines cale à la 4e place.