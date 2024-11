Seulement 10 minutes jouées au plus haut niveau, et pourtant Diable Rouge : voici pourquoi Tedesco, Martinez et Kompany en sont fous

La plus grande surprise dans l'effectif des Diables Rouges pour cette Ligue des Nations est probablement Ameen Al-Dakhil. Pourtant, il n'a que dix minutes avec les A de Stuttgart cette saison.

Domenico Tedesco n'a apparemment pas hésité un instant lorsqu'il a constaté qu'il était en forme. "Il a disputé plusieurs matchs pour les U23 de Stuttgart et a laissé une bonne impression là-bas", a déclaré le sélectionneur. "Nous avons de bons contacts avec l'entraîneur (Sebastian Hoeness, ndlr) et tout le monde à Stuttgart nous envoie de bons signaux. Il est très important pour nous. Nous voyons en lui un très grand potentiel."

Une reconversion d'attaquant...à défenseur

Recruter des défenseurs de haut niveau est une priorité pour le sélectionneur car la défense est encore un point d'amélioration. Mais un joueur avec si peu de rythme ? Et Tedesco n'est pas le seul à en être fou. Roberto Martinez l'a également convoqué.

Et lorsque Vincent Kompany est devenu entraîneur de Burnley, Al-Dakhil a été l'un des premiers joueurs qu'il a contactés pour un transfert. Né à Bagdad, Al-Dakhil a été reconverti de attaquant à défenseur au Standard. Intelligent et rapide, mais sous les ordres de Luka Elsner, il n'aurait pas eu sa chance, c'est pourquoi il s'est rendu à STVV.

Kompany l'a remarqué immédiatement

Il est rapidement devenu l'un des meilleurs défenseurs de Belgique à STVV et Kompany l'a recruté pour cinq millions d'euros. "Vu son âge, son profil et son talent, c'est un joueur très intéressant avec qui travailler", avait déclaré Vince The Prince. "Je vois déjà tellement d'aspects dans lesquels, avec quelques petites améliorations ici et là, il pourrait être encore plus performant. Et nous pouvons réaliser cela assez rapidement."

La saison dernière, il a été embêté par une gênante blessure musculaire qui a également perturbé toute sa préparation pour cette saison. Ensuite, il est tombé malade. Mais c'est aussi un signe qu'il a été immédiatement intégré à l'effectif de Stuttgart dès qu'il a été en forme.

Stuttgart a payé 9 millions d'euros...pour un joueur blessé

Le club allemand a même payé 9 millions pour un défenseur blessé. Pourquoi ? Il y a peu de défenseurs avec son profil : aussi rapide qu'ils sont féroces dans les duels. Et c'est ce dont Tedesco aura besoin dans les mois à venir : un défenseur capable de jouer dans les espaces libres.

C'est là que ça coince un peu, car si les Diables Rouges veulent presser haut, ils ont également besoin de défenseurs capables et prêts à le faire. En principe, Tedesco le voit donc comme un titulaire, s'il joue également chaque semaine dans son club à l'avenir...