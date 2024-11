Le Real Madrid touché par la poisse... qui pourrait provoquer le retour d'un icône du club !

Le Real l'a largement emporté en championnat mais la victoire à un goût amer car lors de la rencontre, le club a perdu plusieurs cadres sur blessures.

Nouveau coup dur pour le Real Madrid déjà privé de Thibaut Courtois ainsi que Dani Carvajal, David Alaba et Aurélien Tchouaméni pour un bon moment.

Face à Osasuna, la large victoire 4-0 avec le triplé de Vinicius Jr et le premier but de Jude Bellingham, a été entachée par les sorties sur blessures de Lucas Vázquez, Rodrygo mais surtout celle d'Eder Militao qui s'avère très grave.

En effet, ce dernier a dû quitter le terrain après une demi-heure de jeu. Le défenseur était en pleurs sur la civière et les examens médicaux ont révélé une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. Sa saison est donc terminée.

Le coéquipier de Thibaut Courtois sera bientôt opéré, après quoi une longue convalescence l'attend. Ce n'est pas nouveau pour le défenseur de 26 ans, puisqu'il a subi une grave blessure au genou gauche en août de l'année dernière, qui l'a tenu à l'écart des terrains pendant environ huit mois.

Retour de Sergio Ramos ?

Carlo Ancelotti perd ainsi un cinquième cadre et Rüdiger est désormais le seul défenseur central disponible. Le club devra donc déjà s'activer pour trouver une solution, et ce, avant le mercato d'hiver. Guti, ancien capitaine des Merengue, a évoqué au micro DAZN un retour de... Sergio Ramos. Le défenseur est actuellement sans club et connait plus que bien la maison Merengue. Malgré ses 38 ans, il n'en a pas encore terminé avec le football de haut niveau.