Les expérimentations de Pocognoli commencent à porter leurs fruits : enfin la solution aux problèmes offensifs de l'Union ?

L'Union Saint-Gilloise a partagé face à l'AS Rome ce jeudi en Conference League. Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli avait tenté d'innover.

En effet, l'Union a joué avec trois attaquants ce jeudi. Comme l'a expliqué Charles Vanhoutte, l'Union a "montré qu'elle avait des couilles".

Ce système pourrait donc être d'une grande aide face aux problèmes offensifs de l'équipe, bien qu'il présente quelques aspects négatifs...non négligables.

"Si je suis satisfait de notre schéma tactique ? Oui. Le fait de presser à 3 diminuait la charge d'effort. Le désavantage, c'est qu'on a moins de joueurs au milieu de terrain", a déclaré Pocognoli en conférence de presse.

"Néanmoins, on a fait un match très solide", retient le coach unioniste. "Chaque semaine, on compose avec un 11 différent. On s'adapte, on va pouvoir s'en servir pour le futur."

L'Union a tenté le tout pour le tout et a failli marquer en fin de match. "Nous avons eu une attitude remarquable. Notre équipe s'est montrée solidaire, a défendu en bloc et a défendu ensemble. Je ne suis pas surpris de cet état d'esprit."