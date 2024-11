Un entraîneur de Pro League s'apprête à souffrir ce weekend : "Ils ont réalisé le transfert de l'année dans le football européen"

Courtrai reçoit l'Antwerp cette après-midi. Freyr Alexandersson se méfie tout particulièrement de Tjaronn Chery.

Face à Genk, l'Antwerp a regoûté à la défaite pour la première fois depuis huit matchs. Le Great Old se débrouille étonnamment bien cette saison sous la direction de l'entraîneur Jonas De Roeck. Cet été, on pensait que l'équipe vivrait une saison de transition après l'ère Van Bommel et les difficultés financières constatées.

La cellule de recrutement a misé sur des joueurs libres et sur la jeunesse du club, ce qui porte ses fruits. La meilleure illustration reste sans doute Tjaronn Chery. Le Surinamien de 36 ans ne soulevait pas un enthousiasme fou lorsqu'il est arrivé gratuitement en provenance du Maccabi Haifa.

L'effet de surprise est passé, mais Chery continue à marquer

Il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du championnat. Ses 7 buts et 3 assists contribuent à la troisième place de l'équipe, sa finesse technique est un énorme apport. Face à lui et aux Anversois, c'est Courtrai qui se dresse cette après-midi. Défait 4-0 à Anderlecht, l'entraîneur Freyr Alexandersson sait que son équipe devra neutraliser Chery pour ne pas connaître le même sort.

"C'est un maillon important. Il est partout à la fois. Nous ne devons pas lui laisser l'opportunité de tirer vers le but. Sa connexion avec Vincent Janssen est très solide", a déclaré l'entraîneur islandais sur le site internet de Courtrai.

Il va même plus loin : "Pour moi, c'est le transfert de l'année dans le football européen". Son équipe parviendra-t-elle à le contrer ? Courtrai est avant-dernier et doit à tout prix se reprendre pour éviter de revivre les Playdowns.