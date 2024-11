La libération pour l'Union et Promise David : "Il a fallu être patient..."

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée face à Genk ce dimanche soir (4-0), avec un doublé de Promise David.

Progressivement, les problèmes offensifs de l'Union commencent à disparaître. La preuve avec cette très belle victoire 4-0 face au leader, Genk. Outre un Loic Lapoussin en feu, l'Union a également pu compter sur Promise David. L'attaquant nigérian est monté en puissance dans cette rencontre.

D'abord très maladroit et peu précis en première mi-temps, il a surgi à la 45e minute pour aller mettre sa tête et marquer le deuxième but des siens. Ensuite, il a marqué un splendide second but en solo, enrhumant la défense de Genk.

En conférence de presse d'après-match, le coach de l'Union Sébastien Pocognoli s'est montré très satisfait, même si cela n'a pas toujours été facile.

"On a été patients avec lui, et cela commence à payer tout doucement. Même aujourd'hui, il a eu des moments très moyens. Mais on a montré de la patience, et là...il marque !"

David en est désormais à 5 buts en 3 matchs. Enfin, il commence à se libérer après un début de saison compliqué. "Il a marqué à chaque match amical qu'on a joué", a continué Pocognoli. "Il lui manquait encore quelque chose dans l'intensité, dans la consistance qu'il pouvait avoir dans un match. Ce n'est pas étonnant qu'il marque, mais il doit encore trouver son rythme de croisière."