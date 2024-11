Lukaku de retour chez les Diables Rouges...avec un nouveau rôle ? "Comme sous Roberto Martinez..."

Romelu Lukaku est de retour dans la sélection de Domenico Tedesco pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Avec quel rôle ?

L'actualité autour de Romelu Lukaku a été assez mouvementée ces dernières semaines. Le joueur de Naples a en effet déclaré forcer pour les derniers matchs de Ligue des Nations au mois d'octobre.

Il a décidé en effet de se concentrer sur sa remise en forme. De plus, il avait déclaré qu'il n'avait plus "le feu" en lui lorsqu'il jouait avec les Diables Rouges, signe d'un certain manque de motivation.

La question se pose désormais, avec quel rôle Romelu Lukaku va-t-il revenir chez les Diables Rouges ? Sur les ondes de Complètement Foot, l'ancien joueur Alexandre Teklak n'a en tout cas pas douté de sa motivation.

"Je pensais qu’il ne viendrait pas de suite, d’autant plus que Tedesco était resté ambigu sur son absence. Romelu ne savait pas lui-même où il en était. Son retour est-il lié au fait que l’on joue l’Italie ? J’y ai songé. Ce qui est certain, c'est que l’équipe nationale lui manque et l’inverse également."

Teklak a ensuite osé une comparaison assez forte. "Romelu Lukaku va endosser le rôle qu’avait Thierry Henry sous Martinez. Thierry Henry n’était pas là pour parler tactique mais pour avoir une légitimité, notamment sur les plus jeunes joueurs. Ce n’est pas normal qu’un Jérémy Doku prenne plus de leadership à son âge. Lukaku est donc indispensable et les jeunes doivent aussi apprendre à ses côtés."