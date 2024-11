Accords concernant sa consommation d'alcool et son implication dans l'affaire "Mains Propres" : les détails de la nomination de Vincent Mannaert à l'Union Belge

Ancien CEO du Club de Bruges, Vincent Mannaert est le nouveau directeur sportif de l'Union Belge. Plus de détails sur sa nomination sont désormais connus.

Après treize riches saisons au Club de Bruges, où il a stimulé les succès sportifs et la croissance organisationnelle, allant jusqu'à remporter six titres de champion durant cette période, Vincent Mannaert est désormais confronté à un nouveau défi de taille au sein de l'Union Belge.

Dans ce nouveau rôle, Mannaert rendra compte au PDG Peter Willems des décisions quotidiennes et au comité sportif, entre autres composé se Wouter Vandenhaute et Sven Jaecques, pour les questions stratégiques, rapporte De Standaard.

L'Union Belge veut aider Vincent Mannaert à tourner la page de son lourd passé

L'objectif de ces rapports structurés et réguliers est de garder les lignes claires et d'utiliser correctement l'expertise de Mannaert. Sa tâche est cruciale : il contribuera à la politique de développement de la jeunesse, au soutien des Diables Rouges et à d'autres aspects essentiels du football belge.

Juste après sa nomination, le passé de Vincent Mannaert, évoqué dans le cadre de l'affaire "Mains Propres", a resurgi. L'Union Belge a expliqué avoir signé et examiné son code éthique avec lui, et souhaite "tourner la page" de son passé.

Le passé de Vincent Mannaert concerne aussi une consommation d'alcool excessive. Les détails resteront entre l'URBSFA et le principal intéressé, mais des accords assez stricts auraient été conclus la concernant. Avec ce compromis, l'Union Belge espère avoir évacué les inquiétudes pour se concentrer sur le travail sportif et politique.