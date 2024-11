Six mois seulement après son arrivée, Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) pourrait déjà quitter Manchester United... pour un autre très grand club européen !

Joshua Zirkzee n'a pas encore réussi à convaincre grand monde, à Manchester United. Six mois après son arrivée, l'ancien attaquant du Sporting d'Anderlecht pourrait déjà être prêté.

Prêté au Sporting d'Anderlecht par le Bayern Munich lors de la saison 2021-2022, Joshua Zirkzee avait ensuite été vendu à Bologne pour près de 30 millions d'euros.

Après deux saisons de qualité en Série A, c'est un club historique du football européen, Manchester United, qui était venu déposer 42.5 millions d'euros l'été dernier pour s'attacher ses services. Mais les Mancuniens ont encore sombré, sous les ordres d'Erik ten Hag, et l'attaquant néerlandais n'a pas vraiment réussi à convaincre.

Souvent aligné par son compatriote, Zirkzee n'a inscrit qu'un but et délivré deux passes décisives en dix-sept apparitions, toutes compétitions confondues. L'ancien buteur d'Anderlecht est très critiqué Outre-Manche, mais aussi aux Pays-Bas, où on lui reproche de ne pas avoir le niveau de l'équipe nationale.

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) pourrait rebondir à la Juventus !

Il se dit donc, dans le nord de l'Angleterre, que Joshua Zirkzee pourrait déjà faire ses valises dès le mois de janvier prochain. En prêt, du moins. Mais selon les dernières informations, le joueur de 23 ans se retrouverait dans un club de tout aussi haut standing.

En effet, le Néerlandais figurait, ce mardi matin, en Une de quotidien turinois TuttoSport, qui indique que la Juventus serait "très intéressée" à l'idée de se le faire prêter. Avec Bologne, Zirkzee avait inscrit 14 buts et délivré 9 passes décisives en 58 apparitions. Des statistiques qui ne resteront pas dans les annales, mais qui lui ont tout de même permis de s'offrir une très bonne réputation en Italie.