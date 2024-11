Une catastrophe malgré du mieux en seconde période : les notes des Diables Rouges après Belgique-Italie

L'une des pires premières mi-temps des Diables sous Tedesco, et une seconde meilleure dans l'ensemble mais insuffisante pour rattraper la moyenne. Voici les cotes de ce Belgique-Italie !

Casteels (6)

Rien à se reprocher, sur absolument aucune intervention. L'Italie n'a au final pas vraiment frappé au but, même si plusieurs phases ont été dangereuses.

De Cuyper (3)

Titularisé dans un rôle qu'on attendait très offensif, Maxim De Cuyper n'a cette fois rien amené... et a surtout complètement abandonné sa défense. Son erreur sur le but italien est fatale, et elle n'a pas été la seule. Un non-match qui ne plaidera pas sa cause auprès de Tedesco.

Theate (5)

Pas de grossière erreur, à part quelques montées pas nécessaires et relances manquées. Un ballon chaud sauvé en seconde période. Correct. Aucun apport offensif cependant ; sa place est dans l'axe, clairement.

Faes (4,5)

Comment un joueur peut-il dégager autant de confiance par moments, puis être aussi inquiétant à d'autres ? Faes était assez solide en première période, même si une grosse erreur a été sauvée par un hors-jeu, puis a de temps à autre fait n'importe quoi en seconde. Difficile de l'imaginer passer un palier.

Debast (4,5)

Nettement supérieur aux autres défenseurs balle au pied et au duel... mais il se fait piéger sur le but puis, en seconde période, il se troue complètement et gâche presque son match intéressant à part ça. S'il parvient à effacer ces moments d'absence...

Castagne (4,5)

Où peut-on aller avec un Castagne back droit ? Pas beaucoup plus loin qu'actuellement. Timothy fait de son mieux, a failli délivrer un assist pour Lukaku, mais son plafond semble bien bas et son meilleur niveau derrière lui. Poussif, surtout sur les retours défensifs : il y avait des boulevards dans son dos que DiMarco a bien exploités.

Engels (4,5)

Quel drôle de contexte pour une première titularisation. En première période, Arne Engels a par moments été le seul à amener du dynamisme et de l'envie, à gratter des ballons, même si c'était maladroit. Il s'est éteint au fur et à mesure, mais au moins, on a vu quelque chose d'autre que Mangala...

Onana (5)

Quand il se concentre sur ses tâches défensives, il est décidément indispensable. Abandonné par Engels par moments, il a amené sa présence imposante dans l'entrejeu. On aimerait le voir associé à un Roméo Lavia...

Trossard (3,5)

Si le match s'était arrêté après 45 minutes, Leandro Trossard aurait royalement obtenu 1/10 pour la note de présence. Heureusement, sa seconde période, avec plusieurs frappes inspirées et un peu de dynamisme, a sauvé l'ensemble. Cela reste largement insuffisant pour le seul milieu créatif de l'équipe.

Openda (3,5)

Il va peut-être falloir se rendre à l'évidence : Openda et Lukaku ensemble, ça ne marche pas. Après l'essai en Autriche, qui a été un fiasco total, cela a été encore pire cette fois. Pas par sa faute, cependant : en seconde période, Loïs s'est même démarqué par deux fois et a trouvé Donnarumma sur son chemin. Mais dans le jeu et dans les déviations, c'était le néant...

Lukaku (2)

Un tel cinéma pour revenir et offrir une prestation de ce niveau, voilà qui ne va pas plaire au public. Romelu Lukaku n'a quasi-rien réussi à part quelques déviations, a loupé toutes les occasions qui lui ont été offertes, a raté des gestes simples et a paru aussi pataud qu'à l'Euro. Mais une fois pour toutes, qu'on arrête de l'associer à Openda...