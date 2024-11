"Si le club a cramé trois entraîneurs sur une saison et demie..." : quelles perspectives pour le retour de Karim Belhocine ?

Karim Belhocine doit aider les Francs Borains à se redresser. Le club attend du noyau qu'il réagisse après le début de saison délicat.

Les Francs Borains ont changé leur fusil d'épaule dans la course pour le maintien. Le club est avant-dernier de D1B. Hicham El Alaoui avait amené un projet de jeu assez ambitieux lorsqu'il a repris l'équipe, ce sont finalement les idées plus pragmatiques de Karim Belhocine qui doivent sortir le groupe de l'ornière.

La direction assume également sa part de responsabilité : "Si le club a cramé trois entraîneurs sur une saison et demie, ça ne peut pas être que la faute du staff sportif. La responsabilité est partagée entre les joueurs, le staff et la direction. Le problème était structurel avant d’être sportif car le club a grandi plus vite que son organigramme" explique David Lasaracina.

Le directeur sportif sait que le club est sous pression : "Liège, Seraing et Beveren ont été relancés et nous avons besoin de résultats immédiats. Karim Belhocine était un capitaine en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, il a connu des missions et des clubs où la pression était forte. Il a relevé le genre de défi auquel nous sommes confrontés. C’est ce qu’on recherchait avant tout".

L'électrochoc tant attendu ?

Les Francs Borains seront actifs lors du mercato : "Le club a besoin que les hommes d’expérience retrouvent leur meilleur niveau et tirent le groupe vers le haut. D’autres joueurs ne répondent pas aux attentes pour l’instant. Chaque joueur a cinq matchs pour montrer qu’il a sa place en D1B, comme le club l’a pensé en début de saison. Le talent ne suffira pas, il va falloir montrer qu’ils ont la mentalité pour participer à cette mission maintien".

Pour l'heure, Lascarina appelle à l'union sacrée autour de l'équipe : "Le RFB ne doit pas être jugé que sur son équipe première. Nous avons aussi structuré l’académie, nos adversaires louent maintenant la qualité de nos terrains et nous faisons ce qu’il faut pour retrouver l’élite. Nous avons besoin du soutien de la région et surtout d’un public qui nous pousse comme au deuxième tour la saison passée".