Ce Diable Rouge commence enfin à se faire un nom en Belgique : "J'espère que les gens commencent à me connaître"

Tout comme ses coéquipiers, Arne Engels était déçu par la première mi-temps des Diables Rouges contre l'Italie. À la fin du match, le milieu de terrain du Celtic est revenu sur sa première titularisation en équipe nationale.

"C'était agréable d'être titulaire pour la première fois", a déclaré Engels dans la zone mixte, après la défaite des Diables contre l'Italie. "Mais c'est bien sûr dommage que nous n'ayons pas pu gagner. Surtout en première mi-temps, c'était difficile. Ce n'était pas la performance que nous espérions. Il y avait trop peu de structure dans notre jeu, nous avons perdu le ballon trop facilement et l'Italie a remporté la plupart des duels. Parfois, nous avons aussi joué avec trop de peur."

Après la mi-temps, on a pu voir une amélioration chez les Diables. "La deuxième mi-temps était meilleure", a continué Engels. "Nous avons exercé plus de pression sur le milieu de terrain italien et leur avons compliqué la tâche."

"Tout le monde a donné le meilleur de lui-même, mais ce n'était pas suffisant. Nous devons tirer des leçons de ce match pour l'avenir. Le positif est que nous avons réussi à mettre sous pression une grande équipe comme l'Italie en deuxième mi-temps."

Arne Engels bataille pour garder sa place au sein du noyau des Diables

Pour Engels, c'était une étape personnelle, malgré la défaite. "Je suis content de m'être montré", a-t-il déclaré. "Les gens peuvent me connaître grâce à mes matchs en Ligue des Champions avec le Celtic, mais je n'ai jamais joué au plus haut niveau en Belgique. Beaucoup de gens ne savent donc pas vraiment qui je suis. J'espère avoir montré avec ce match ce dont je suis capable."

Le jeune milieu de terrain regarde déjà vers l'avenir. "Il y a encore du travail à faire, mais je crois que nous pouvons progresser en tant qu'équipe. Pour moi personnellement, ce fut une expérience enrichissante, et j'espère pouvoir contribuer davantage à l'équipe à l'avenir."