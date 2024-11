Kevin De Bruyne vers un transfert très surprenant ? Ca se rapproche !

Depuis son arrivée en 2015 en provenance de Wolfsburg, Kevin De Bruyne est devenu une véritable légende de Manchester City.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club mancunien, le Diable Rouge pourrait ne pas prolonger chez les Skyblues. Déjà cet été, De Bruyne avait été cité vers l'Arabie Saoudite, dont certains clubs voulaient lui proposer un très juteux contrat.

Dans le même temps, le média HITC explique que le club de San Diego, qui évolue en MLS, serait intéressé par le recruter l'été prochain.

Les discussions avec le camp De Bruyne auraient bien avancé ces dernières semaines. San Diego voudrait faire de De Bruyne l'un des joueurs les mieux payés au monde.

L'Arabie Saoudite resterait le principal concurrent dans ce dossier. Domenico Tedesco aurait informé De Bruyne que sa place chez les Diables lors de la Coupe du monde 2026 serait garantie, même s'il venait à quitter l'Europe.

