Les supporters doivent-ils se résigner ? Tedesco écarte l'idée d'un départ après la Ligue des Nations !

Domenico Tedesco fait malheureusement l'unanimité contre lui ou presque dans les rangs des supporters et suiveurs des Diables Rouges durant cette campagne de Nations League et, globalement, depuis l'Euro. Mais il a réaffirmé sa volonté de continuer.

La Tedesco-mania semble bel et bien finie. Le sélectionnneur des Diables Rouges arrivait à l'Euro 2024 entouré de grandes attentes, amenées par des résultats assez prometteurs et une philosophie qui se voulait osée. Mais alors qu'il était déjà sous pression en raison de "l'affaire Courtois", Tedesco a planté son Euro... et, on peut désormais le dire, sa campagne de Nations League.

Aujourd'hui, bien rares sont ceux qui défendent encore le bilan du Germano-Italien, ainsi que ses choix et sa tactique qui restent obscurs aux yeux de beaucoup. La défaite et la contre-performance totale contre l'Italie ont enfoncé le clou. On voit mal comment Domenico Tedesco pourrait rester en place après Israël-Belgique ce dimanche.

Mais le sélectionneur lui-même ne se préoccupe pas des on-dits : il compte bien encore être là en mars prochain, pour les barrages de Ligue des Nations et le début des qualifications pour le Mondial 2024. "Bien sûr, c'est mieux quand vous n'êtes pas critiqué et que les gens vous aiment", reconnaît-il.

"Mais je dois regarder la réalité en face. Les résultats ne sont pas bons, mais pour le reste, c'est plus compliqué que ça. On sait comment se passent les choses en interne. Je sais ce que je fais", affirme Tedesco. "Notre match contre la France était excellent, et maintenant, un match plus tard, tout serait mauvais ? La deuxième mi-temps face à l'Italie était très bonne".

Pas question, donc, d'un départ si cela ne tient qu'au coach. "Je ne veux pas m'enfuir, même si c'est difficile. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Je ne veux pas fuir, et je reste fier d'être le sélectionneur des Diables Rouges. Quoi qu'on en dise, je continuerai à travailler avec ce fantastique groupe de joueurs et ce fantastique staff", conclut Domenico Tedesco. On verra ce qu'en pense Vincent Mannaert...