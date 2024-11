Le prochain sélectionneur doit être belge ? Les profils potentiels ne courent pas les rues

"Si Domenico Tedesco est licencié, le nouveau sélectionneur doit être belge" : c'est ce qui ressort de plus en plus souvent eu moment de parler d'un potentiel licenciement de Domenico Tedesco. Mais qui correspondrait réellement pour le poste ?

Cela fait depuis 2016 et le départ de Marc Wilmots que les Diables Rouges n'ont plus été encadrés par un sélectionneur belge. Celui qui succédera à Roberto Martinez et Domenico Tedesco le sera-t-il ? C'est en tout cas un besoin qui se fait de plus en plus ressentir.

Les premiers noms qui reviennent spontanément sont ceux d'Hein Vanhaezebrouck, Michel Preud'homme et Philippe Clement. Trois hommes avec suffisamment d'autorité et un CV bien rempli pour gérer un vestiaire en pleine transition.

Michel Preud'Homme définitivement à oublier ?

Mais chacun d'entre eux a des obstacles à surmonter pour éventuellement succéder à Tedesco. Commençons par Michel Preud'homme. L'ancien entraîneur du Standard, de La Gantoise et du Club de Bruges est un nom qui est déjà souvent revenu par le passé. Mais cela fait quatre ans qu'il a pris un repos bien mérité.

Il réside désormais à Tenerife et a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se voyait pas remettre le pied à l'étrier dans le monde du football professionnel. MPH entretient bien sûr une relation privilégiée avec le nouveau directeur technique de l'Union Belge, Vincent Mannaert. Mais cela sera-t-il suffisant pour le convaincre de revenir ? Il y a un pas. Même remarque pour Karel Geraerts, que Mannaert a également connu à Bruges et qui est sans club depuis son licenciement à Schalke 04.

Hein Vanhaezebrouck trop têtu ?

Les relations avec Mannaert, c'est justement ce qui bloque pour Hein Vanhaezebrouck. Dans le monde du football, tout le monde sait que le nouveau directeur technique de l'Union Belge n'a jamais apprécié les commentaires de Vanhaezebrouck. Ce dernier est plutôt "sans filtre" lors de ses conférences de presse et dit toujours ce qu'il pense.

Cela a déplu à Mannaert à plusieurs reprises lorsqu'il était encore dans la direction du Club de Bruges. HVH a toujours été un entraîneur entier, qui aimait faire les choses à sa manière. Même si son apport tactique et son intransigeance vis-à-vis du groupe seraient indéniables, cela pourrait avoir raison de sa candidature.

Pas le bon moment pour Philippe Clement

Ensuite, il y a Philippe Clement. Un autre nom bien connu du répertoire de Vincent Mannaert. Cependant... Clement aime le football de club et n'abandonne pas facilement. A 50 ans, le projet n'arrive pas au bon moment.

Et puis, il y a l'aspect financier. Bien qu'il y soit critiqué, l'entraîneur belge est encore sous contrat jusqu'en 2028 avec les Glasgow Rangers. Si la fédération consent déjà à payer l'indemnité de départ de Tedesco, elle devrait également payer celle de Philippe Clément si elle le veut absolument. Et ce n'est pas l'état actuel des finances qui pousse en ce sens.

A peine arrivé, Vincent Mannaert aura déjà beaucoup de choses sur le feu. A commencer par...le cas Domenico Tedesco qui est, tout de même, encore en poste.