Un de plus : un ancien cadre de la génération dorée annonce qu'il raccrochera les crampons en fin de saison

Toby Alderweireld dispute ses derniers mois en tant que joueur professionnel. Il a confirmé qu'il ne prolongerait pas.

En 2022, Toby Alderweireld a signé un contrat de trois ans avec l'Anwterp. L'accord prend fin à la fin de cette saison.

Contrairement à son compère de toujours Jan Vertonghen, le défenseur anversois ne prolongera pas le plaisir une saison de plus et raccrochera les crampons à 36 ans.

"Je peux dire avec presque certitude que c'est ma dernière saison", a déclaré Alderweireld dans Het Huis . "Ma plus grande peur, c'est de continuer et de ne plus être au même niveau. En attendant, je vais essayer de profiter de chaque instant. Terminer avec un prix ou faire une bonne saison, ce serait fantastique".

En pleine réflexion pour l'après-carrière

Le Diable Rouge aux 127 sélections n’envisage pas de complètement quitter le monde du football : "Je vais essayer de rester alerte. (clin d'oeil) Même si ce ne sera pas en tant qu'entraîneur. Je l'ai promis à ma famille".

"Il y a bien plus dans la vie que le football", conclut Alderweireld. "Je m'intéresse à d'autres choses. J'ai aussi hâte de commencer une nouvelle vie. J'ai déjà ma marque de boissons. On verra".