Un ancien Diable Rouge n'en peut plus de Tedesco : "Pour l'amour du ciel, qu'ils prennent un Belge !"

2549

Domenico Tedesco n'y arrive plus. Le sélectionneur des Diables Rouges est de plus en plus critiqué et pourrait bientôt se voir indiquer la porte de sortie.

De très nombreuses voix se sont élevées afin de tenter de trouver des questions, alors que la Belgique n'en finit plus de décevoir. Certains n'en peuvent même plus et ne prennent plus la peine de regarder les matchs de l'équipe nationale. C'est le cas de Lorenzo Staelens, ancien Diable Rouge. "Il n'y a plus rien à voir. J'ai même arrêté de les regarder. Tedesco opte pour un mélange d'un peu de tout." "Ils perdent contre l'Italie. Ensuite, cinq d'entre eux abandonnent", se désespère l'ancien joueur du Club de Bruges et d'Anderlecht dans Het Belang Van Limburg. "S'ils ne sont plus motivés, il faut nommer un entraîneur qui les remobilise. Pour l'amour du ciel, prenons de nouveau un Belge. Nous formons nous-mêmes des entraîneurs et nous prenons de toute façon des étrangers. Il suffit de regarder les pays qui nous entourent. Ils choisissent tous quelqu'un de leur pays." Le message est clair...