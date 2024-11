On se rapprocherait d'un grand retour d'Arnaud Bodart entre les perches du Standard !

Les critiques ont plu sur Matthieu Epolo ces dernières semaines, au point que le nom d'Arnaud Bodart soit revenu dans la conversation. Et Ivan Leko pourrait saisir la première excuse venue pour redonner sa chance à l'ancien n°1...

Matthieu Epolo a porté le Standard sur ses épaules en début de saison : profitant de la situation compliquée d'Arnaud Bodart, l'ancien portier du SL 16 a démarré comme titulaire et enchaîné les prestations de haut vol. Derrière une défense elle-même fort solide, il a multiplié les arrêts, et signé 6 clean-sheets.

Mais l'étoile d'Epolo a progressivement pâli. Au fur et à mesure que le collectif du Standard se délitait, les gros défauts du jeune portier, qui a encore beaucoup d'aspects à polir dans son jeu, ont été affichés... jusqu'à de grossières erreurs lors des semaines précédant la trêve internationale de novembre.

Sa grosse erreur contre Saint-Trond, qui n'a pas coûté de point mais vaut un appel trudonnaire auprès de l'Union Belge pour faute d'arbitrage, et sa prestation catastrophique face à La Gantoise pourraient faire pencher la balance, et pousser Leko à relancer Arnaud Bodart.

L'ancien titulaire des Rouches n'a en effet pas quitté le Standard l'été prochain et attend son heure - ou un transfert - dans l'ombre et la discrétion la plus complète. Un travail humble auquel Ivan Leko a déjà rendu hommage, sans passer à l'acte : Epolo était jusqu'ici son n°1.

Mais selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, souvent bien introduit à Sclessin, le week-end prochain, c'est bel et bien Bodart qui pourrait démarrer face au Cercle de Bruges. La raison officielle : un retour tardif d'Epolo à l'entraînement, lui qui était en sélection avec les U21 jusqu'à ce mardi.

Affaire à suivre donc, mais si Arnaud Bodart retrouvait immédiatement son meilleur niveau, il serait peut-être difficile à Leko de revenir sur sa décision par la suite, au risque de ne pas être suivi par les supporters. Seul problème : à moyen terme, Bodart pourrait à nouveau chercher un transfert...