Des Diables Rouges anonymes parlent de Tedesco : "Peut-être qu'il ne voulait pas froisser Lukaku"

Le vestiaire est-il toujours derrière Domenico Tedesco ? Les joueurs l'affirment, le coach l'affirment. Mais certains Diables ont accepté, anonymement, de parler à la presse.

Toute l'affaire autour de Thibaut Courtois a provoqué beaucoup d'agitation et selon Het Nieuwsblad , cela a également influencé la relation de Domenico Tedesco avec les deux autres piliers de l'équipe nationale. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont désormais bien plus de liberté que les autres.

Certains joueurs constatent que De Bruyne et Lukaku ont plus de latitude. Ainsi, Lukaku a pu sauter des matchs internationaux après concertation, tandis que De Bruyne a annoncé très tôt qu'il ne jouerait pas contre l'Italie et Israël.

Cela soulève des interrogations chez certains internationaux, surtout parce que les jeunes joueurs reçoivent plus rapidement des critiques. Cependant, un vétéran de l'équipe nuance, contacté par le média néerlandophone : "Kevin et Romelu font la différence. Si vous le faites, vous obtenez plus de crédit. C'est simple."

Cependant, il y a aussi des critiques. Une anecdote d'une source francophone décrit comment Tedesco, lors de l'Euro, n'a pas strictement respecté les accords avec Lukaku.

"Lors du match contre la France, Lukaku et Openda devaient se répartir le travail défensif. C'était surtout Openda qui parcourait ces mètres, mais Tedesco n'a rien dit. Peut-être parce qu'il ne voulait pas froisser Lukaku", sous-entend le Diable anonyme.

Dans tous les cas, il n'y a qu'à espérer que ces "taupes" restent anonymes... car dans le cas contraire, on se demande comment elles pourraient garder la moindre crédibilité au sein du vestiaire.